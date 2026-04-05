Mais um internacional que falha o Mundial 2026 por lesão. Jerdy Schouten, capitão do PSV e jogador habitual da seleção dos Países Baixos, sofreu uma «lesão no ligamento cruzado», afirmou o clube em comunicado.

O PSV adiantou que a lesão, normalmente grave, exige uma intervenção cirúrgica, após a realização de exames médicos complementares neste domingo.

Tudo aconteceu na vitória do PSV sobre o Utrecht, nesta sábado, por 4-3. «Quando aconteceu, senti imediatamente que algo estava errado», afirmou o médio de 29 anos em declarações aos meios do clube.

«Ainda tive um vislumbre de esperança de que não fosse nada de grave, mas, infelizmente, acabou por não ser esse o caso. O golpe é duro neste momento, mas vou ultrapassar isto rapidamente. O PSV está prestes a viver novos momentos de glória e farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer parte», acrescentou.

Schouten junta-se a Samu, do FC Porto, ou Rodrygo, do Real Madrid, na lista de jogadores que falham o Mundial 2026 por lesão. O neerlandês nunca disputou nenhum Campeonato do Mundo.