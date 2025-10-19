Luuk de Jong, que trocou o PSV pelo FC Porto no mercado de verão, foi homenageado pelo clube dos Países Baixos no jogo frente ao Go Ahead Eagles, no sábado.

Sem uma despedida oficial, o jogador, que vestiu a camisola do PSV em 338 partidas, marcou 186 golos e fez 62 assistências, teve finalmente oportunidade de dizer «adeus» aos adeptos e ao estádio que foram a sua casa durante oito temporadas, divididas em duas passagens.

De Jong conquistou o estatuto de lenda no clube e ficará eternizado no 'Walk of Fame' do PSV, juntando-se a nomes como Ronaldo, Ruud van Nistelrooij, Philip Cocu, Mark van Bommel, Heurelho Gomes, Arjen Robben ou Romário.

Aos 35 anos, é o jogador mais jovem a receber esta homenagem e o único a ser distinguido ainda no ativo.

«O Luuk alcançou estatísticas praticamente impossíveis no futebol moderno. Foi um verdadeiro líder, alguém que a equipa seguia cegamente. Essa rara combinação torna-o primeiro jogador em atividade no Walk of Fame, algo que ele mais do que merece», sublinhou o presidente Marcel Brands, em declarações aos canais oficiais do clube.

Além do mural no Philips Stadion, o avançado passa a dar nome à sala de imprensa - Luuk de Jong Mediaroom -, na qual realizou uma última conferência, no final da partida.

«Fiquei emocionado, mas, acima de tudo, adorei», começou por dizer.

«É uma honra tremenda. Recebi esta surpresa antes do jogo e, em campo, também ganhei uma braçadeira de capitão fundida em bronze. São memórias maravilhosas das quais tenho muito orgulho», acrescentou, quando questionado sobre o que significava dar nome à sala.

De Jong garantiu que o momento «não é um adeus, mas um até já». O avançado partilhou que quando terminar a carreira de jogador gostava de assumir alguma função no PSV.

Esta temporada, Luuk de Jong soma quatro jogos e um golo pelo emblema portista. Está afastado dos relvados desde setembro, devido a lesão.