Reforço de inverno do Feyenoord, Raheem Sterling não se pode estrear pela nova equipa e nem sequer treinar, porque ainda não recebeu uma licença de trabalho nos Países Baixos.

Após a vitória sobre o Go Ahead Eagles (1-0), no domingo, o treinador Robin van Persie confirmou que a equipa vai treinar na Bélgica esta semana, para que o inglês possa ser integrado.

«Estágio? Eu não chamaria necessariamente assim. Vamos para o estrangeiro por um dia e meio, dois dias. Mas não será assim tão longe, não vamos para o México. Uma das razões é para que o Raheem possa treinar connosco. Mas também é uma ótima oportunidade para trabalhar a cultura da nossa equipa, conversarmos uns com os outros e fazer coisas divertidas», disse van Persie, em conferência de imprensa.

Sterling estava a treinar à parte no Chelsea e ainda não fez qualquer jogo esta época. O Feyenoord é o primeiro clube que o avançado de 31 anos vai representar fora de Inglaterra.