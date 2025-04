Liam van Nistelrooy, filho do ex-avançado Ruud van Nistelrooy, assinou contrato profissional com o PSV Eindhoven.

O futebolista de 17 anos é ponta de lança e atua na equipa juvenil do PSV, na qual marcou 20 golos em 30 jogos na presente temporada. «Tem faro de golo e instinto para estar no sítio certo à hora certa. Bate os penáltis e também é conhecido por jogar de forma inteligente e pelas qualidades de liderança», refere o PSV.

Ruud van Nistelrooy, recorde-se, jogou no PSV de 1998 a 2001, quando foi transferido para o Manchester United, e esteve largas épocas nos quadros do clube neerlandês como treinador de camadas jovens e, em 2022/23, da equipa principal. O agora técnico dos ingleses do Leicester não faltou à assinatura do contrato do filho.