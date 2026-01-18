4-3. Foi assim que terminou um emocionante dérbi de Roterdão, neste domingo, em duelo da Liga neerlandesa, com o último golo a ser marcado aos 90+3, o último minuto da compensação.

No 'De Kuip', como é conhecido o estádio do Feyenoord, a equipa orientada por Robin Van Persie foi para o intervalo a perder com um golo de Kitolano. A segunda não começou melhor com novo golo do Sparta, desta vez por Mitchell Van Bergen (55m).

Robin não estava satisfeito e fez lançar Shaqueel, seu filho, de apenas 19 anos. Ainda nunca tinha marcado pela equipa principal do Feyenoord. No minuto seguinte, aos 64m, o Feyenoord reduziu por intermédio de Hwang In-Beom, mas o Sparta deu luta - 3-1 por Mito.

Aos 87 e 88 minutos, Shaqueel protagonizou dois momentos brilhantes. Primeiro, marcou de calcanhar e estreou-se a anotar pelo Feyenoord. No minuto seguinte, marcou de pontapé de bicicleta num movimento impressionante. 3-3.

Porém, o ponto final foi escrito por Kitolano. Bisou aos 90+3m e fez o 4-3, num contra-ataque. O Sparta soma nova vitória e já está em sétimo, com 29 pontos. O Feyenoord não ganha há quatro jogos e vê aumentar a distância para o líder PSV - 16 pontos.