Francisco Conceição trocou o FC Porto pelo Ajax nesta janela de transferências. O internacional sub-21 português explicou as razões pela quais aceitou mudar-se do campeão português para o campeão neerlandês.



«É um clube que gosta de jogar bom futebol e de dar espetáculo. Identifico-me com o clube e espero que seja o início de uma grande caminhada. Gosto de ir para cima do adversário no um contra um, espero acrescntar isso e também melhorar alguns aspetos em que não sou tão bom para poder ajudar a minha equipa a triunfar e conseguirmos vários títulos», começou por dizer, à televisão do clube.



A mudança para Amesterdão permite a Francisco estar próximo do irmão, Sérgio Conceição, atualmente no RC Seraing. Além de ter o irmão mais velho por parte, o jogador de 19 anos revelou que tem «família» a viver na capital dos Países Baixos



«O meu irmão está perto de mim e dá-me sempre aquele conforto. Mas tenho família a viver comigo em Amesterdão. Sentimo-nos em casa com eles. É sempre bom ter a família por perto», contou.



O jovem português vai lutar por um lugar na equipa inicial do Ajax com Antony, jogador a quem se desfez em elogios.



«Desde que cheguei o Antony perguntou-me sempre se estava tudo bem. Falamos a mesma língua e isso facilita. Agradeço-lhe assim como a todos os meus companheiros pela forma como me receberam. Se percebi o que o treinador pediu? Em campo é a linguagem do futebol. Estou aqui para aprender um pouco de inglês e de neerlandês, se também for preciso», disse.



«Como amante do futebol, sigo o Antony desde que ele veio para o Ajax. É um grande jogador e espero aprender muito com ele. É, sem dúvida, um dos jogadores referência para mim neste momento», acrescentou.



Por último, Francisco Conceição traçou os objetivos para a época 2022/23: «Espero ajudar a equipa ao máximo com golos e assistências. Sou ambicioso e espero que esta seja uma época de sonho e que as outras possam ser iguais ou melhores. Estou pronto para fazer a diferença aqui no Ajax.»



Veja a entrevista de Francisco Conceição na íntegra: