O Go Ahead Eagles fez história, ao vencer a Taça dos Países Baixos pela primeira vez em mais de 120 anos de competição.

Na final, a modesta equipa neerlandesa bateu o AZ Alkmaar no desempate da marca dos 11 metros e após uma igualdade a um golo ao cabo dos 120 minutos.

Sem Alexandre Penetra, ausente por castigo, o AZ adiantou-se no marcador aos 54 minutos por Troy Parrott.

A quinta taça do palmarés - e o primeiro troféu da carreira do ex-FC Porto Bruno Martins Indi (titular no lugar habitualmente ocupado por Penetra) - parecia a caminho do museu do conjunto de Alkmaar, mas uma mão de Peer Koopmeiners na grande-área do AZ aos 90+7m deu origem a um penálti que Deijl não desperdiçou.

O empate manteve-se até ao fim do prolongamento e o Go Ahead Eagles foi mais competente da marca dos 11 metros, levando aí a melhor por 4-2.

Só por uma ocasião o Go Ahead Eagles tinha marcado presença numa final da Taça dos Países Baixos: em 1964/65, edição então perdida diante do Feyenoord. Este foi o primeiro grande título da equipa desde a conquista do campeonato dos Países Baixos, na longínqua temporada de 1932/33.