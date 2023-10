Etienne Vaessen, guarda-redes do RKC Waalwijk, «teve uma boa noite e continua em recuperação», depois de ter perdido os sentidos no encontro diante do Ajax, no sábado à noite.

Depois de um lance com Brian Brobbey, Vaessen perdeu os sentidos, foi assistido ainda no relvado e seguiu depois para o hospital, já consciente.

«Para o Etienne é importante, por agora, poder recuperar em paz nas próximas horas e dias. Gostaríamos, portanto, de pedir que lhe deem tempo e descanso, assim como à respetiva família», lê-se, na nota do RKC Waalwijk.

O incidente ocorreu aos 88 minutos, numa altura em que o Ajax vencia por 3-2, e a partida já não foi retomada.