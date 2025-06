Quincy Promes, antigo jogador do Ajax e da seleção neerlandesa, foi extraditado do Dubai para os Países Baixos devido a uma acusação de tráfico de droga. A informação foi divulgada nos meios de comunicação do país-natal, com base na decisão da Justiça neerlandesa.

Foi condenado a seis anos de prisão por traficar cerca de 1.363 quilos de cocaína do Brasil, em 2020. Agora, o atleta do Dubai United vai cumprir pena no país de origem. A defesa do futebolista já recorreu da sentença.

O jogador de 33 anos já tinha sido detido em março de 2024 pelas autoridades do Dubai.

Quincy Promes passou por clubes como Twente, Go Ahead Eagles, Spartak Moscovo, Sevilha e Ajax.

Pela seleção neerlandesa o avançado marcou sete golos em 50 internacionalizações.