Steven Bergwijn trocou o Ajax pelo Al Ittihad no último dia de mercado, numa transferência que até envolve o FC Porto, e isso pode ter-lhe custado um lugar na seleção neerlandesa. Pelo menos nos próximos anos.

Esta terça-feira, o selecionador dos Países Baixos, Ronald Koeman, criticou a escolha do jogador e revelou que, em princípio, Bergwijn não vai voltar a ser convocado sob o seu comando.

«Em princípio sim», respondeu em conferência de imprensa, quando questionado sobre se o capítulo do extremo de 26 anos na seleção estava encerrado.

O antigo treinador do Benfica chamou Gini Wijnaldum quando esteve já estava na Arábia Saudita, mas garante que a situação não é a mesma.

«Não acho que dê para comparar. O Wijnaldum seguiu esse caminho porque estava com problemas no PSG e já era bem mais velho. No caso do Bergwijn, se dá este passo com 26 anos é porque a ambição desportiva não é o mais importante.»

«Se ele falou comigo antes de aceitar ir para a Arábia Saudita? Não, ele sabia qual era a minha resposta. Com a idade dele eu não faria isto, mas temos de respeitar a decisão dele», concluiu.

Os Países Baixos, refira-se, defrontam a Bósnia e Herzegovina e a Alemanha nos próximos dias sete e dez de setembro, respetivamente. Ambos os jogos são a contar para a Liga das Nações.