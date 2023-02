Mohammed Kudus marcou na goleada do Ajax contra o Sparta de Roterdão (4-0) e na hora de celebrar, não se esqueceu de Christian Atsu, compatriota que foi encontrado sem vida nos escombros após o terramoto que assolou a Turquia e a Síria.



Imediatamente após o golo de livre, o internacional pelo Gana levantou a camisola do Ajax para mostrar a que tinha por baixo com uma dedicatória para o ex-Rio Ave e FC Porto. «Descansa em paz, Atsu», podia ler-se na camisola do futebolista do emblema neerlandês. Este gesto poderia valer-lhe um cartão amarelo, porém, o árbitro Pol van Boekel teve a sensibilidade necessária para entender o momento e abdicou da punição.



«Isto é maior do que as regras do futebol. É sobre a vida e a morte. O árbitro disse-me que o que eu fiz não era permitido, mas entendeu a situação. Agradeço-lhe por isso e respeito-o ainda mais. Este foi para o Christian. Todos sabem o que aconteceu na Turquia. Ele era uma pessoa próxima de mim. Aprendi muito ao ver o Atsu e ele aconselhava-me regularmente. Tudo o que fiz hoje foi para ele. Caso não marcasse, mostraria a camisola depois do jogo», disse, após a partida, à ESPN.

Pode ver a homenagem de Kudus a Atsu na fotografia que ilustra o artigo.