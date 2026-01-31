Correram mundo as imagens de Robin Van Persie, treinador do Feyenoord, junto do seu filho, Shaqueel, durante o Feyenoord-Betis da última quinta-feira. A linha entre treinador e pai ficou um pouco mais ténue naquele momento.

Numa dividida, o recém-entrado em campo Shaqueel foi pisado por um adversário e acabou por sair de maca com uma lesão aparentemente grave. A imprensa neerlandesa falava na necessidade de o jogador ser operado, mas o Feyenoord efetuou um esclarecimento público neste sábado.

Segundo o clube, os exames realizados foram «positivos», indicando que não é necessária intervenção cirúrgica. O clube neerlandês diz que o processo de reabilitação já foi iniciado e que é «realístico» dizer que Shaqueel ainda poderá jogar esta temporada.

Shaqueel ficou conhecido internacionalmente há algumas semanas, quando estreou-se a marcar pelo Feyenoord, aos 19 anos, com um golo de calcanhar seguido de outro tento de pontapé de bicicleta. Continua com os mesmos dois golos.