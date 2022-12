O antigo internacional neerlandês Marc Overmars, atual diretor desportivo do Antuérpia, foi internado de quinta para sexta-feira devido a um «derrame cerebral leve», segundo anunciou o clube belga.

O Antuérpia adianta ainda que o antigo jogador, que fez carreira no Ajax, Arsenal e Barcelona, está a reagir bem ao tratamento, mas terá que moderar o estilo de vida nos próximos dias.

«Marc Overmars, diretor desportivo do Antuérpia, foi conduzido ao hospital com um derrame cerebral leve. O Marc está a reagir bem, mas terá que levar a vida com mais calma por uns tempos», assinalou o Antuérpia na sua conta de Twitter.

Overmars, atualmente com 49 anos, ingressou no Antuérpia em março do presente ano, poucas semanas depois de ter saído do Ajax, onde também desempenhou funções de diretor desportivo, depois e ter sido acusado de assédio sexual.