O PSV, adversário do Benfica no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou a renovação de contrato com Noni Madueke.

O extremo de 19 anos, melhor marcador da equipa neerlandesa nesta temporada com seis golos e nove jogos, passa a ficar ligado ao emblema de Eindhoven até 2025.

Internacional jovem por Inglaterra, Madueke está no PSV desde 2018/19 e nos últimos tempos foi apontado como alvo de vários clubes da Premier League: o Leicester à cabeça, mas também o Tottenham de Nuno Espírito Santo e o Wolverhampton de Bruno Lage.