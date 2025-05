Arjen Robben vai assumir o cargo de treinador dos sub-14 do Groningen, informou o emblema neerlandês.

Formado no Groningen, o antigo extremo passou ainda por PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern Munique, antes de regressar ao clube para pendurar as chuteiras, em 2020/21.

Após terminar a carreira de jogador, Robben trabalhou no modesto Be Quick 1887 e, nas duas últimas temporadas, esteve ligado ao futebol de formação do Groningen.

«O facto de termos conseguido convencer Arjen Robben para ser treinador principal de uma equipa da nossa academia dá-nos um sentimento de orgulho. A experiência do Arjen dispensa maiores explicações, mas, como treinador, ele também deixou uma forte impressão desde o início, por ter participado ativamente connosco», disse o diretor da academia, Byron Bakker, citado pelo site oficial do clube.