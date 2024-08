Daley Blind anunciou, esta quarta-feira, que vai deixar de representar a seleção dos Países Baixos, aos 34 anos.

O defesa do Girona foi internacional neerlandês em 108 ocasiões: atingiu as meias-finais do Mundial de 2014 e os quartos de final em 2022. O filho de Danny Blind, também antigo internacional neerlandês e lenda do Ajax, esteve presente no último Europeu.

«Está a surgir uma nova geração talentosa e, após uma boa conversa com o selecionador nacional, é altura de me concentrar totalmente no meu clube e na minha família. Mais uma vez, foi uma grande honra. Foram anos fantásticos», escreveu na rede social X.