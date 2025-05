John Heitinga é o novo treinador do Ajax, anunciou o clube, este sábado, nas redes sociais.

O antigo defesa internacional neerlandês era um dos adjuntos de Arne Slot no Liverpool.

«Heitinga assinou contrato até 30 de junho de 2027», pode ler-se na publicação do emblema dos Países Baixos, que informou ainda que Marcel Keizer, treinador do Sporting em 2018/19, fará parte da equipa técnica.

Ajax has reached an agreement with John Heitinga regarding the coach’s move to Amsterdam. Heitinga is signing a contract with Ajax as head coach until June 30, 2027 ✍️ pic.twitter.com/FD24kaFsWC