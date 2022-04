Ronald Koeman vai suceder a Louis Van Gaal no comando técnico da seleção dos Países Baixos após o Mundial 2022, informou a federação neerlandesa.



Trata-se, de resto, de um regresso do técnico de 59 anos à seleção neerlandesa. O treinador treinou a «Laranja Mecânica» entre 2018 e 2019, tendo obtido 11 vitórias em 20 partidas.



«Estou ansioso por voltar. Há cerca de ano e meio não deixei a seleção por estar insatisfeito. A minha passagem foi boa assim como os resultados. Em breve continuaremos o nosso caminho. Isso é certo», referiu, citado pelo site da federação neerlandesa.



Koeman, que assinou um contrato válido até 2026, representou os Países Baixos em 78 ocasiões como jogador e fez parte da equipa que conquistou o Euro88. Depois de ter terminado a carreira, o técnico somou experiências em clubes como Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valência, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton e Barcelona, o seu último trabalho.



Lembre-se que Louis Van Gaal, cujo vínculo com a seleção dos Países Baixos expira no fim de 2022, trava uma luta contra o cancro na próstata.