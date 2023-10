Bas Dost caiu inanimado durante o AZ-NEC, jogo da Liga neerlandesa, realizado no último domingo. O ex-Sporting foi transportado para o hospital e deixou uma mensagem nas redes sociais após o susto.



Esta segunda-feira, o diretor do NEC atualizou o estado de saúde do avançado de 34 anos. «Os médicos ainda não sabem qual foi a causa do colpaso do Bas. Há várias causas possíveis. É aconselhável que ninguém tente fazer de médico e adivinhar o que aconteceu. Ainda ninguém sabe. Os estudos dos próximos dias vão dizer», referiu, Wilco van Schaik, citado pelo jornal «Gelderlander».



Momentos antes de ter colapsado, Bas Dost recebeu tratamento ao ombro. Porém, van Schaik recusou a ideia de que as queixas do jogador estivessem relacionadas com algum problema cardíaco. «O Bas disse que levou um toque do Martins Indi ombro. Tanto quanto sei, não há relação. Não devemos alimentar ainda mais isto, os médicos é que devem analisar», frisou.



«Foi um grande choque para todos, mas ele passou bem a noite e está bem. É um bom ponto de partida para a recuperação. Será preciso tempo, mas ele está em boas mãos e isso deixa tanto o Bas como o NEC tranquilos», acrescentou ainda.



Bas Dost vai continuar internado sob vigilância médica.