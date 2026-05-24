Países Baixos: Ajax garante Liga Conferência com vitória nos penáltis
Vitória sobre o Utrecht no play-off vale bilhete europeu
O Ajax garantiu a presença na próxima edição da Liga Conferência, ao vencer o play-off com o Utrecht, nos penáltis, este domingo.
Depois da igualdade a zero no tempo regulamentar, Davy Klaassen adiantou a turma de Amesterdão aos 96 minutos. No entanto, o Utrecht empatou dez minutos depois, por intermédio de Gjivai Zechiel.
Já nos penáltis, o Ajax converteu as quatro tentativas de que dispôs, enquanto o Utrecht desperdiçou dois dos cinco remates.
