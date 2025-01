O Ajax venceu o Heerenveen em jogo da 19.ª jornada da Liga neerlandesa, neste domingo. O jogo terminou com uma vitória forasteira por 2-0.

A equipa triunfante inaugurou o marcador aos 20 minutos, por intermédio do defesa croata Bosko Sutalo. Pouco depois, o Heerenveen viu-se privado de Rallis por lesão, logo aos 28 minutos.

Na segunda parte, o Ajax continuou com ascendente e marcou por Taylor, aos 56 minutos, mas o tento foi anulado. Após uma série de alterações, o Ajax reforçou a liderança com um golo de Chuba Apkom, recém-entrado em jogo.

Assim, o Ajax fica a um ponto do líder PSV, com uma série de quatro vitórias consecutivas na Liga neerlandesa. A equipa de Francesco Farioli promove uma recuperação após um arranque de temporada morno. Já o Heerenveen, do (agora) treinador Robin Van Persie, soma 24 pontos e décimo lugar na tabela.