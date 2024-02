O AZ Alkmaar bateu o Ajax por 2-0, este domingo, na 23º jornada da Eredivisie, num jogo importante para as aspirações europeia das duas equipas.

O avançado Ruben van Bommel, de 19 anos, foi a figura do jogo, ao marcar os dois golos: o primeiro aos sete minutos, o segundo uma hora depois, aos 67.

O defesa Alexandre Penetra entrou nos últimos instantes do jogo, na equipa da casa, ao contrário do médio Tiago Dantas, que não saiu do banco de suplentes.

O mesmo aconteceu, do lado do Ajax, ao avançado Carlos Forbs.

O AZ, quarto classificado, aumentou para seis pontos a vantagem sobre o Ajax, que vem logo a seguir.

Noutro jogo deste domingo, o Feyenoord foi ganhar por 2-0 a casa do Almere City – com dois golos do avançado gambiano Minteh – mantendo-se na segunda posição, a dez pontos do líder PSV Eindhoven.