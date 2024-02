O Ajax empatou em casa a dois golos com o Nijmegen e somou o quarto jogo consecutivo sem vencer. Carlos Forbs entrou aos 57 minutos e marcou aos 79 minutos.

Brobbey adiantou o Ajax logo aos sete minutos, mas Hato, aos 61 minutos, atirou para a própria baliza e colocou o resultado em 1-1. Contudo, Carlos Forbs, que tinha entrado no segundo tempo, marcou para o conjunto de Amesterdão aos 79 minutos. Só que Rober Gonzalez, aos 90+5 minutos, gelou a Johan Cruijff Arena com o 2-2.

Com este resultado, o Ajax passa a somar 36 pontos e está no quinto lugar do campeonato neerlandês. O Nijmegen ocupa o sétimo posto, com 30 pontos.