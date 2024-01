Duelo entre as duas melhores equipas da temporada neerlandesa nos oitavos de final da Taça.

O Feyenoord, segundo classificado na Eredivisie, a receber o PSV Eindhoven, líder isolado e incontestado dessa prova, depois de ter vencido as primeiras 17 jornadas da prova.

No entanto, a diferença de dez pontos que separa as duas equipas no campeonato não se viu neste jogo.

O Feyenoord foi mais assertivo nas saídas para o ataque e mais eficaz. Quinten Timber, aos 31 minutos, fez o único golo do jogo.

O PSV, que perdeu os primeiros pontos na liga no passado fim de semana, somou o segundo jogo interno seguido sem ganhar. E acabou com a série de 23 jogos sem perder em todas as provas!

Na época passada, o Feyenoord foi campeão e o PSV ganhou a Taça: este ano, quem sabe, talvez troquem de papéis.