É oficial! O campeão da Eredivisie na edição 2025/26 é o PSV Eindhoven, que consegue o tricampeonato sob o leme de Peter Bosz. Isto porque o Feyenoord, segundo classificado, empatou neste domingo em casa do Volendam e estava obrigado a vencer.

Com o português Gonçalo Borges e o inglês Raheem Sterling no onze inicial, o Feyenoord de Robin Van Persie foi incapaz de mostrar superioridade em casa do Volendam, num jogo dividido. Casper Tengstedt, emprestado pelo Benfica, entrou na segunda parte.

Um dia antes, o PSV tinha vencido nos descontos o Utrecht, por 4-3, numa reviravolta épica.

O PSV consegue bater o próprio recorde e é agora o campeão da Eredivisie mais precoce, ao vencer o campeonato a 5 de abril. Em 1978, foi coroado a dia 8 do mesmo mês. À 29.ª jornada, os de Eindhoven têm mais 17 pontos do que o segundo classificado.

Assim, o PSV arrecada o seu 27.º campeonato, ficando apenas atrás do Ajax (36), que enfrenta uma seca de títulos. Já venceu dois tetracampeonatos.

[Notícia atualizada às 15h34]