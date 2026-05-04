A justiça neerlandesa decidiu, esta segunda-feira, que o jogo entre o NAC Breda e o Go Ahead Eagles não será declarado inválido nem terá de ser repetido.

Em causa estava uma queixa do NAC Breda, que poderia colocar em causa todos os jogos já realizados no campeonato dos Países Baixos e até impedir que o campeonato acabasse.

O jogo entre as duas equipas aconteceu a 15 de março e o Go Ahead Eagles venceu por 6-0. Nessa partida, foi utilizado Dean James, que recentemente havia adquirido a nacionalidade indonésia. Ora, segundo os regulamentos, o jogador perdeu automaticamente a cidadania neerlandesa quando optou por representar a Indonésia, como determina a Lei dos Países Baixos para casos de naturalização voluntária. Assim, Dean James estava obrigado a apresentar um visto de trabalho específico e a auferir o salário mínimo exigido a atletas extracomunitários, o que não aconteceu.

O NAC Breda apresentou um protesto formal e exigiu a repetição do encontro, algo agora recusado pelo tribunal de Utrecht.

O clube neerlandês já reagiu e informou que vai estudar o veredito da justiça para, depois, decidir o próximo passo. Já a Federação neerlandesa, mostrou-se aliviada pela decisão.

Segundo os regulamentos, um jogo «pode» ser repetido caso o conselho da competição detete alguma irregularidade. Ora, a presença da palavra «pode» jogou a favor da Federação dos Países Baixos, que tem a liberdade de decidir o que fazer, não estando, por isso, obrigada a repetir 133 jogos, o que iria gerar o caos no futebol neerlandês.

«O NAC Breda colocou um tema importante em cima da mesa, que felizmente resolvemos rapidamente juntos com muito esforço. Isto é importante para agora e para o futuro», lê-se no comunicado do organismo.

Com mais duas jornadas por disputar, o NAC Breda é 17.º e penúltimo classificado, com 25 pontos, a seis do lugar de play-off de permanência. Já o Go Ahead Eagles, é 11.º, com 38 pontos.