39 jogos e oito golos depois, Luuk de Jong anunciou a retirada da seleção dos Países Baixos.



«Estou a afastar-me do futebol profissional. Foi uma honra. Obrigado por todas as memórias», escreveu.



O avançado, de 32 anos, esteve na lista de Van Gaal para o último Campeonato do Mundo no Qatar, participando em apenas um jogo. Esse foi, de resto, o segundo grande torneio no qual o gigante neerlandês participou depois de ter estado na equipa da «Laranja Mecânica» no Euro 2020.



Até chegar ao PSV, Luuk de Jong jogou no De Graafschap, Twente, Borussia Monchengladbach, Newcastle, Sevilha e Barcelona.