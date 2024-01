A FIFA confirmou que o antigo jogador Marc Overmars não poderá exercer qualquer cargo ligado ao futebol profissional durante, pelo menos, um ano. A Federação de Futebol dos Países Baixos divulgou esta quarta-feira a decisão da entidade que gere o futebol mundial.

Overmars deixou o cargo de diretor de futebol do Ajax em fevereiro de 2022, depois de ter admitido um comportamento «inapropriado» com várias mulheres do clube, a quem enviou mensagens e fotografias.

O Tribunal do Desporto dos Países Baixos já o tinha sancionado, em novembro passado, proibindo-o de exercer qualquer cargo no futebol do país durante dois anos, com um de pena suspensa.

O castigo teria início em novembro. A federação neerlandesa solicitou à FIFA que alargasse o castigo a nível internacional, o que agora se confirmou.

Depois de sair do Ajax, Overmars assumiu o cargo de diretor desportivo do Antuérpia, da Bélgica, que defrontou o FC Porto na Liga dos Campeões.

O antigo internacional holandês, de 50 anos, ainda pode recorrer da sanção da FIFA.