Nigel De Jong é o novo diretor do futebol de topo da Federação dos Países Baixos, a KNVB.

Em comunicado, o organismo informa que o antigo médio é o sucessor de Jan Hoogma e que iniciará funções já neste mês de janeiro.

«É muito bom começar com este cargo, no qual quero ajudar a melhor o futebol neerlandês, tanto o masculino como o feminino. Os Países Baixos sempre tiveram a ambição de pertencer ao topo mundial», disse De Jong, internacional pelos Países Baixos, na nota da KNVB.

Former Dutch national football player Nigel de Jong has been appointed as director of top football by @KNVB. 👇



Congrats and good luck @NDJ_Official! 👏 https://t.co/xwlT7YkE11