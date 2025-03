O PSV anunciou esta segunda-feira que há um caso ativo de tuberculose no plantel principal da equipa.

Num comunicado no site do atual campeão neerlandês, o pneumologista do clube bem como a equipa médica do PSV tomaram todas as medidas necessárias e referem que a probabilidade de o jogador em causa ter infetado mais pessoas é reduzida.

«O risco de infecção para pessoas no ambiente do paciente é limitado. Ao ar livre, não há risco de infecção de qualquer maneira», afirmou o pneumologista Pascal Wielders dos Serviços Municipais de Saúde de Brabant-Zuidoost.

O clube dos Países Baixos afirmou que o atleta está estável dadas as circunstâncias e garante que apoiará o jogador durante todo o processo de recuperação.

O PSV indicou que próximas atualizações sobre o assunto serão realizadas pelos meios oficiais do clube.