O PSV e o Ajax empataram este domingo, por 2-2, na sexta jornada do campeonato neerlandês.

A jogar em casa, o PSV viu-se na frente logo aos sete minutos, com golo de Ismael Saibari. O Ajax empatou ainda na primeira parte, depois de Kenneth Taylor converter uma grande penalidade.

Na segunda parte, o PSV voltou a assumir a vantagem, depois do jovem Yarek Gasiorowski apontar o 2-1, aos 81 minutos. Logo de seguida, aos 88m, Oscar Gloukh empatou a partida.

De referir que o jogo começou com vários minutos de atraso, depois de um espetáculo de pirotecnia dos adeptos da casa.

Com este resultado, o PSV segue em segundo lugar, com 13 pontos. O Ajax está em terceiro, com 12.