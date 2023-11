Ninguém para o PSV Eindhoven! A equipa de Peter Bosz está uma máquina afinada e implacável. Este domingo somou a 12ª vitória seguida na Eredivisie, para manter um registo perfeito no campeonato.

O mexicano Hirving Lozano abriu o marcador logo aos cinco minutos; depois, Guus Til, Luuk de Jong e o norte-americano Malik Tilman foram dilatando a vantagem. Dois golos em cada parte, goleada consumada.

O PSV tem o melhor ataque e a defesa menos batida (45-5 em golos) e soma 36 pontos, mais sete do que o Feyenoord, que nesta jornada venceu o AZ Alkmaar por 1-0, com o único golo a ser anotado por Quinten Timber, a meio da primeira parte.

Com isso, o AZ Alkmaar caiu para a quarta posição, com 26 pontos, menos um do que o Twente, que npo sábado tinha empatado a três na receção ao NEC.

O Ajax empatou (2-2) na deslocação ao terreno do Almere City, num jogo onde esteve a perder por 1-0, a vencer por 2-1, mas onde consentiu a igualdade, de penálti, já nos descontos.

O histórico clube de Amesterdão segue no 13º ligar, com 12 pontos, menos um do que o rival deste domingo.

Destaque, nesta jornada, para a goleada (4-1) aplicada pelo Sparta de Roterdão no terreno do penúltimo classificado, o Volendam. O Sparta é sexto, com 18 pontos.