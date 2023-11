O AZ Alkmaar subiu ao terceiro lugar do campeonato dos Países Baixos, batendo o Volendam por 3-0 e aproveitando a derrota do Twente nesta jornada, com o líder o PSV Eindhoven.

Tiago Dantas foi titular e jogou toda a partida, algo que o médio português, de 22 anos, ainda não tinha feito esta época na Eredivisie.

O AZ começou a construi o triunfo aos cinco minutos, com um golo de Ruben van Bommel. O quinto golo esta época para o jovem avançado, de 19 anos. Ele que é internacional sub-21 e filho do atual treinador do Antuérpia, Mark van Bommel.

O avançado grego Pavlidis dobrou a vantagem da AZ no início da segunda parte e Bruno Martins Indi, antigo jogador do FC Porto, fechou o resultado, aos 57 minutos.

O AZ tem agora 29 pontos, mesmo dez do que o líder PSV Eindhoven, que ganhou todos os jogos.

Noutros jogos, o Heracles voltou às vitórias, de pois de quatro derrotas seguidas, indo a casa do Almere City aplicar uma goleada (5-0) que lhe permitiu passar o adversário desta jornada na classificação.

O NEC empatou em casa com o Go Ahead Eagles (1-1), que está a fazer um bom campeonato, ocupando a quinta posição.