Mohamed Ihattaren tarda em cumprir todo o enorme potencial que lhe era reconhecido e, aos 22 anos, parece caminhar a passos largos para uma carreira longe da ribalta.

Agora, menos de quatro meses após ter assinado contrato com o Slavia Praga, deixa o clube após ter feito o número redondo de... zero jogos.

«A decisão de terminar o contrato foi tomada por mútuo acordo», informou o emblema checo, acrescentando que «entre outras coisas» o jovem futebolista manifestou a intenção de estar perto da família e de outras pessoas mais chegadas. «O Slavia apoia totalmente a escolha.»

Em tempos considerado um dos talentos mais promissores dos Países Baixos, com estreia profissional aos 16 anos no PSV Eindhoven, Ihattaren viu-se em 2022 envolvido em episódios extra-futebol, com suspeitas de ligações à máfia e acusações de agressões à ex-namorada que o levaram inclusive a ser detido e a ser colocado posteriormente sob custódia policial.

A vida atribulada custou-lhe a rescisão de contrato por parte da Juventus, que o tinha contratado, com fortes expectativas, em 2021, mas onde nunca chegou a jogar. Em agosto de 2022, dias após a rescisão de contrato com a Vecchia Signora, Ihattaren chegou a ter praticamente tudo certo para rumar aos turcos do Samsunspor, mas o negócio acabou por ir por água abaixo. «O clube desistiu da transferência do jogador que tentou alterar os termos previamente acordados e fez pedidos inaceitáveis», alegou o emblema da Turquia em comunicado.