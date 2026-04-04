A Liga dos Países Baixos está praticamente decidida. O PSV Eindhoven de Peter Bosz está muito próximo de assegurar o tricampeonato (sempre com o mesmo técnico no comando) após uma vitória essencial em casa, neste sábado.

O PSV recebeu o Utrecht em jogo da 29.ª jornada do campeonato neerlandês e teve dificuldades em vencer a formação visitante. Stepanov e Zechiel marcaram para o Utrecht ainda antes dos primeiros 15 minutos.

O PSV reagiu através de uma das suas grandes figuras - o marroquino Ismael Saibari, que correu do meio-campo até à grande área e marcou um golaço para fazer o 2-1.

No início da segunda parte, Saibari bisou (e tornou-se o melhor marcador da equipa na Liga) e ainda assistiu Guus Til, aos 52m. Outro marroquino, Couhaib Driouech, fez o golo da vitória já nos descontos, num belo remate rasteiro. Soltou uma grande festa no Philips Stadion.

Pelo meio, o capitão e internacional neerlandês Jerdy Schouten teve uma lesão no joelho aparentemente grave e teve de sair de maca do relvado. Pode ter o Mundial em risco.

Jerdy Schouten verlaat het veld per brancard met een knieblessure...

Sterkte, Jerdy 🙏#psvutr pic.twitter.com/FDummBoN8X — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2026

Desta forma, o PSV fica à espera do resultado entre o Feyenoord (segundo classificado) e o Volendam, na tarde de domingo. Se os homens de Roterdão não ganharem, o PSV pode celebrar o tricampeonato. Se vencerem... o título fica adiado uma semana.