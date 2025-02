O PSV venceu por 2-0 na receção ao Feyenoord e carimbou, esta quarta-feira, a passagem às meias-finais da Taça dos Países Baixos.

Johan Bakayoko, aos oito minutos, e Guus Til, aos 68, marcaram os golos da equipa de Peter Bosz.

O Feyenoord, detentor do troféu, fica pelo caminho, enquanto o PSV segue em frente na competição que conquistou 11 vezes.

PSV e Heracles já estão nas meias. Os outros dois semifinalistas vão sair do Go Ahead Eagles-Noordwijk e do AZ Alkmaar-Quick Boys.