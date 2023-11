Lasse Schone, companheiro de Bas Dost no NEC, ficou assustado com o colapso do antigo jogador do Sporting no passado domingo e, tal como o avançado, está a ponderar terminar a carreira mais cedo. O internacional dinamarquês já tinha presenciado a paragem cardíaca de Abdelhak Nouri, quando jogou no Ajax, e também acompanhou, à distância, os colapsos do neerlandês Daley Blind e do compatriota Christian Eriksen, este último na abertura do Euro2020.

Demasiados casos, todos muito próximos, que levara, Lasse Schone a fazer uma reflexão. O médio de 37 anos continua a trabalhar com o plantel do NEC, que prepara o embate com o Roda, mas tem mantido contato com Bas Dost.

«Ele já parece o Bas que conhecemos novamente, já tem aquele grande sorriso que o caracteriza. É bom vê-lo assim, mas é claro que isso marca a equipa. O Bas está muito chocado, mas nós também», começou por destacar o experiente médio em declarações à plataforma Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

A verdade é que o capitão do NEC tem presenciado muitas experiências negativas. Antes do caso de Bas Dost, no passado domingo, Schone já tinha assistido ao mediático colapso de Abdelhak Nouri no Ajax. Além disso, também acompanhou com ansiedade as situações dos «amigos» Daley Blind e Christian Eriksen que também passaram por situações semelhantes em competição.

«Já experimentei isso e com demasiada frequência. É claro que, assim, começas a pensar sobre isso e é por isso que falei no dia seguinte ao incidente com Bas. Disse que penso sobre isso e disse aos jovens para falarem sobre o assunto com amigos, família ou mesmo com o capitão. Temos de estar presentes uns para os outros», acrescentou.

O próprio Schone está a colocar em causa a continuidade da sua carreira. «São casos que têm acontecido com muita frequência, obrigam-te a pensar. Já não tenho 22 anos e tive uma longa carreira, por isso estou a pensar quanto tempo mais quero continuar. Já me tinha questionado, agora ainda mais. Ainda não decidi nada, mas estou a falar sobre isso com as pessoas que me rodeiam», destacou ainda Lasse Schone.