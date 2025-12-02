Nas últimas horas, as redes sociais e a imprensa fizeram de Peter um homem famoso. Um adepto fiel do Ajax quis ver o seu clube uma última vez perante o agravamento do seu estado de saúde, numa altura em que luta contra uma doença terminal.

Não o pôde fazer devido ao adiamento do Ajax-Groningen do último domingo, causado por um espetáculo de pirotecnia que foi longe demais. A Liga e o Ajax abriram uma exceção e, apesar do encerramento ao público do estádio nesta terça-feira, no reagendamento do jogo, permitiram que Peter fosse o único adepto presente.

Porém, o jogo decorreu e não houve uma única imagem televisiva em que Peter aparecesse durante o 2-0 aplicado ao Groningen. A imprensa neerlandesa explica o porquê - a saúde do homem de 84 anos agravou-se nas últimas horas e não conseguiu assistir a este jogo.

O Wensenambulance Noord-Holland, o hospital onde Peter está internado nos cuidados paliativos, informou o sucedido no Facebook.

«Quando os voluntários chegaram ao hospital esta tarde para realizar o seu último desejo, infelizmente descobriram que o seu estado tinha piorado a tal ponto que o seu último desejo nunca será realizado», lamentaram, num comunicado citado pela ESPN.

Uma história com final infeliz. Resta saber se o Ajax fará alguma iniciativa com, por exemplo, visitar o doente. Mas, provavelmente, o Johan Cruyff Arena nunca mais terá a presença de Peter.