Edwin Van der Sar demitiu-se do cargo de CEO do Ajax, informou o clube, esta terça-feira.



«Depois de 11 anos, estou exausto. Vivemos coisas maravilhosas juntos, mas também vivemos um período incrivelmente difícil. Estou muito grato a todas as pessoas que conheci e com quem trabalhei na minha segunda carreira no Ajax e pelo que conseguimos. Sinto que preciso de me afastar, descansar e fazer outras coisas. Não me parece correto tomar decisões sobre o futuro do clube, daí a minha decisão de sair já. É por isso que me demito», explicou o ex-internacional neerlandês, citado pelo meios do clube.



O dirigente, de 52 anos, faz parte da direção do emblema de Amesterdão desde 2012. Van de Sar vai continuar no clube, pelo menos até agosto, de forma uma transferência de responsabilidades harmoniosa.



Recorde-se que a saida do antigo guarda-redes surge depois de uma temporada em que o Ajax ficou abaixo das expetativas e terminou a Eredivisie no terceiro lugar, a pior classificação nos últimos 14 anos.