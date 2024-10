A Alemanha subiu à liderança do Grupo A3 da Liga das Nações, ao vencer a Bósnia e Herzegovina em Zenica, por 2-1, esta sexta-feira. Para isso, os germânicos beneficiaram também do empate dos Países Baixos nesta terceira jornada.

A Mannschaft, que teve o guarda-redes Alexander Nubel em estreia e várias figuras de fora por lesão, venceu os bósnios graças ao bis de Deniz Undav, avançado do Estugarda (30m e 36m).

Os germânicos tiveram dois golos anulados por fora de jogo, ainda antes de Edin Dzeko reduzir, aos 70 minutos.

No outro jogo do grupo, Hungria e Países Baixos empataram a um golo, em Budapeste.

Roland Sallai adiantou os húngaros aos 32 minutos, com uma finalização ao segundo poste.

O cenário complicou-se para os neerlandeses a dez minutos do final, quando Virgil van Dijk foi expulso, por acumulação de amarelos, após travar um contra-ataque.

Contudo, num lance de bola parada, Denzel Dumfries foi mais forte nas alturas e, com um cabeceamento certeiro, garantiu um ponto para os Países Baixos.

A Alemanha isola-se, então, na liderança do Grupo A3, com sete pontos, mais dois do que os neerlandeses. Hungria tem dois e é terceira classificada, enquanto Bósnia, com apenas um ponto, segue na última posição.