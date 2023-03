Após a derrota pesada dos Países Baixos diante de França por 4-0, Virgil van Dijk ficou debaixo de fogo de Marco van Basten e Ruud Gullit, lendas que dispensam apresentações.

O primeiro acusou o capitão da «laranja» de fazer muito barulho sem dizer nada, de criar o caos e de falta de capacidade de liderança, enquanto Gullit considerou-o arrogante.

Van Dijk, que já noutras ocasiões enfrentou críticas dos membros integrantes da seleção que conquistou o Euro 1988 (marcaram inclusive os golos na final com a União Soviética) e também não ficou calado, voltou a não deixar os compatriotas sem resposta.

«Será que coloquei a fasquia irrealisticamente alta? (...) Os futebolistas, e eles sabem-no melhor do que ninguém, têm altos e baixos. É normal que não consigamos ser sempre consistentes. (...) É normal as pessoas cometerem erros. Faz parte do futebol e é algo bastante humano. Independentemente de fala numa plataforma onde as coisas ganham dimensões maiores.»

E acrescentou: «Nós não somos robôs, não nos podemos esquecer disso. Mas por vezes as pessoas esquecem-se.»

Depois da derrota com a França no arranque da fase de apuramento para o Euro 2024, os Países Baixos derrotaram Gibraltar por 3-0. Van Dijk foi titular.