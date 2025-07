Louis van Gaal anunciou que «venceu» o cancro na próstata e que está disponível para voltar a treinar aos 73 anos, mas aceita apenas convites de seleções e até aponta para duas em particular.

O treinador neerlandês, que tinha interrompido a carreira em 2022, a seguir ao Mundial do Qatar, revelou as boas notícias no decorrer do programa de televisão «Humberto» da RTL4. «Já não tenho cancro. Correu tudo bem, agora já posso controlar. Tenho feito exames a cada dois meses. Estou cada vez em melhor forma física», destacou o técnico de 73 anos.

O treinador revelou como debelou a terrível doença. «Há dois anos fui operado várias vezes. Nessa altura estava tudo mal. Tinha problemas em evacuar, andava com fraldas, era tudo terrível. Aparecia muitas vezes em público e tinha de usar calças escuras para não se notar. Isso não estava bem», detalhou.

Ultrapassada a doença, Van Gaal quer voltar ao trabalho, mas não está disponível para clubes. «Apesar da minha doença, recebi vários convites para treinar nos últimos dois anos. Não vou treinar um clube porque não tenho vontade de trabalhar todos os dias», explica.

Sobram as seleções. «Quando és selecionador trabalhas oito vezes por ano, mas alguém quer um treinador de 73 anos que teve um cancro na próstata? Só aceitaria países como a Inglaterra ou a Alemanha», destacou ainda.