Robin van Persie, antigo jogador e atual treinador do Feyenoord, promoveu a estreia do filho Shaqueel no futebol profissional, na derrota por 3-1 frente ao Celtic, a contar para a Liga Europa.

Em declarações no pós-jogo, o ex-internacional neerlandês garantiu que tomou a decisão como «treinador» e que dentro do plantel o filho é apenas mais um jogador.

«Tomei esta decisão como treinador, não como pai, porque precisávamos de um golo. O Shaqueel é um jogador que consegue marcar golos de todos os ângulos. Foi por isso que o coloquei em campo», começou por dizer o técnico.

«Do ponto de vista de um pai, a estreia do seu filho é sempre um momento especial. Mas eu não estava ocupado a desfrutar do momento, estava a fazer o meu trabalho, assim como o do Shaqueel», acrescentou.

O avançado de 19 anos esteve dois anos na academia do Manchester City antes de se transferir para o Feyenoord, em 2017, onde terminou a formação. Em 2022 assinou o primeiro contrato profissional pelo emblema neerlandês.

Depois de Shaqueel ter integrado pela primeira vez a lista de convocados da equipa principal do Feyenoord, no jogo de domingo, frente ao NEC Nijmegen, para o campeonato, a estreia aconteceu quatro dias depois, na Liga Europa.

O avançado entrou aos 80 minutos para o lugar de Jordan Lotomba quando o marcador ainda estava 2-1. No entanto, dois minutos depois, o Celtic voltou a marcar e confirmou o triunfo, fixando o resultado em 3-1.

«A forma como vejo o Shaqueel é como um dos outros jogadores. Foi isso que combinámos há alguns anos, quando já trabalhávamos juntos. O Shaqueel lidou muito bem com a situação, e eu também, na minha opinião», explicou o antigo jogador.

«Mais tarde, quando estivermos em casa, é claro que teremos um momento especial, em que estaremos orgulhosos um do outro. Estou orgulhoso do Shaqueel porque, como todos os jogadores que se estreiam, há todo um processo a decorrer antes da sua estreia. Ele trabalhou muito, mereceu e, para ele, é um momento especial», concluiu Van Persie.