O Ajax segue imparável na Eredivisie. O campeão neerlandês somou o quarto triunfo consecutivo ao derrotar o Utrecht, fora de portas, por 2-0.



Sem Antony, o emblema de Amesterdão resolveu a partida na primeira metade. Logo aos dez minutos, Berghuis fez o 1-0 e antes do intervalo, o ex-Feyenoord assistiu Brobbey para o 2-0.



Refira-se que Francisco Conceição esteve todo o jogo no banco de suplentes, não sendo utilizado pelo técnico.



O Ajax é líder isolado da Eredivisie com 12 pontos, mais dois que o Feyenoord e mais três que o PSV, emblema que tem um jogo em atraso.



Os melhores momentos do jogo: