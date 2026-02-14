O AZ Alkmaar teve dificuldades frente ao 13.º classificado da liga dos Países Baixos e precisou de um português para conquistar os três pontos no triunfo frente ao Excelsior por 2-1, que não perdia há cinco jogos.

Numa primeira parte em que a formação visitante não fez qualquer remate à baliza, Ilias Bronkhorst, mesmo em cima do intervalo, fez o primeiro (45+1m) para o Excelsior, que foi para o balneário a vencer por 1-0.

No segundo tempo, e tal como um bom filme, a emoção ficou para o final da partida. Troy Parrott restabeleceu a igualdade no marcador ao minuto 90+2.

Mas ainda havia mais: aquilo que parecia a conquista de um ponto transformou-se, à boleia de Alexandre Penetra, numa reviravolta inesperada. O antigo central do Famalicão fez o 2-1 ao minuto 90+6 e garantiu três pontos importantes nas aspirações europeias para o conjunto do AZ Alkmaar.

Com este triunfo, a formação do central português ocupa o sexto lugar e soma 36 pontos. O Excelsior ocupa, por sua vez, o 13.ª posição com 26 pontos.