VÍDEO: Alexandre Penetra dá vitória ao AZ Alkmaar nos descontos
Português fez o 2-1 frente ao Excelsior
O AZ Alkmaar teve dificuldades frente ao 13.º classificado da liga dos Países Baixos e precisou de um português para conquistar os três pontos no triunfo frente ao Excelsior por 2-1, que não perdia há cinco jogos.
Numa primeira parte em que a formação visitante não fez qualquer remate à baliza, Ilias Bronkhorst, mesmo em cima do intervalo, fez o primeiro (45+1m) para o Excelsior, que foi para o balneário a vencer por 1-0.
No segundo tempo, e tal como um bom filme, a emoção ficou para o final da partida. Troy Parrott restabeleceu a igualdade no marcador ao minuto 90+2.
Mas ainda havia mais: aquilo que parecia a conquista de um ponto transformou-se, à boleia de Alexandre Penetra, numa reviravolta inesperada. O antigo central do Famalicão fez o 2-1 ao minuto 90+6 e garantiu três pontos importantes nas aspirações europeias para o conjunto do AZ Alkmaar.
Com este triunfo, a formação do central português ocupa o sexto lugar e soma 36 pontos. O Excelsior ocupa, por sua vez, o 13.ª posição com 26 pontos.
🔥 Late comeback seals the win— AZ (@AZAlkmaar) February 14, 2026
⚽️ 45. Bronkhorst (1-0)
⚽️ 90+2. Parrott (1-1)
⚽️ 90+5. Penetra (1-2)#AZAlkmaar #excaz #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/7kBVPRtvmn