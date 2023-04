O antigo internacional neerlandês, Arjen Robben correu a maratona de Roterdão pelo segundo ano consecutivo, tendo conseguido melhorar o resultado do ano anterior.



O ex-jogador, que passou por clubes como Real Madrid, Chelsea e Bayern, completou os 42 quilómetros em duas horas, 58 minutos e 33 segundos, quase uma hora depois do vencedor Bashir Abdi, medalhista olímpico em Tóquio 2020.



Dois anos após ter pendurado as chuteiras, Robben mostrou que ainda está em boa forma aos 39 anos e melhorou a marca pessoal na maratona de Roterdão - no passado precisou de mais de três horas para completar a prova.



«Estou destruído, mas consegui. É uma distância muito longa, mas adoro desporto e desafios. Já não sou um atleta profissional., mas posso dizer que se consegues cumprir uma maratona em menos de três horas, és um atleta de topo. É quase como ganhar um grande título», disse, à NOS.