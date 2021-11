O PSV Eindhoven assumiu (pelo menos por umas horas) a liderança da Eredivisie, ao golear no terreno do Fortuna Sittard, por 4-1.

O português Bruma foi o grande destaque da partida, com um bis: depois do golo inaugural de Ritsu Doan, aos 37 minutos, o extremo formado no Sporting foi lançado ao intervalo e marcou aos 54 e aos 85 minutos. O segundo golo contou com a assistência de Carlos Vinícius, avançado emprestado pelo Benfica, ele que também assistiu Sangaré para o 3-0, aos 72 minutos.

André Ramalho, com um autogolo (76m), fez o único golo do Fortuna, que contou com Ivo Pinto no onze.

Com este resultado, o PSV assume a liderança do campeonato holandês, com 27 pontos, mais do que o Ajax, mas também mais um jogo. O Sittard é penúltimo classificado, com nove pontos.