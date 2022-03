O PSV goleou o Fortuna Sittard por 5-0, numa partida da 27.ª jornada da Eredivisie.



A formação de Eindhoven resolveu a partida ainda na primeira parte graças aos golos de Max (10m), Doan (39m) e Zahavi (41m). Na segunda parte, Bruma, que tinha entrado aos 65 minutos tal como Carlos Vinícius, assinou o 4-0 e o ex-Benfica fechou a goleada da equipa de Roger Schmidt.



Apesar da vitória, o PSV segue no segundo lugar atrás do líder Ajax. Na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões contra o Benfica, os campeões neerlandeses ganharam o Clássico ao Feyenoord por 3-2.



O emblema de Amesterdão esteve por duas vezes em desvantagem - golos de Sinisterra e Thil. Haller fez o único golo da conjunto de Erik Ten Hag na primeira parte. A reviravolta do Ajax começou a desenhar-se nos 12 minutos finais. Tadic igualou a contenda na transformação de um livre direto e Antony - que viria a ser expulso - fez o golo do triunfo.



O resumo do Ajax-Feyenoord: