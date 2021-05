O Feyenoord, clube onde joga o português João Carlos Teixeira, garantiu este domingo a última vaga europeia nos Países Baixos, ao vencer o Utrecht na final do «play-off» de acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa da UEFA, por 2-0.

Com o médio português no banco de suplentes, o Feyenoord adiantou-se no marcador por Luis Sinisterra, aos 25 minutos. Na segunda parte, Linssen fez o 2-0 final, aos 89 minutos de jogo.

O play-off de acesso às competições europeias em solo holandês foi disputado entre quinto, sexto, sétimo e oitavo classificados, com o Feyenoord, que tinha sido quinto na fase regular do campeonato, a levar a melhor sobre Utrecht, Groningen e Sparta Roterdão: estes dois últimos tinham ficado pelas meias-finais do play-off.

Ajax, PSV, AZ Alkmaar e Vitesse são as outras quatro equipas holandesas nas provas europeias de 2021/2022.