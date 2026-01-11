O Ajax venceu no reduto do Telstar por 3-2, este domingo. O triunfo na 18.ª jornada do campeonato neerlandês começou a ser construído graças a um frango do guarda-redes adversário.

Ronald Koeman Jr., filho do atual selecionador dos Países Baixos e antigo treinador do Benfica, não viu a bola partir e ficou muito mal visto, após o remate de Oscar Gloukh (11m).

O Ajax esteve a vencer por 3-0, após os golos de Mika Godts (14m) e Youri Baas (72m), no entanto, os anfitriões reduziram com golos aos 78 e 84 minutos e ainda ameaçaram o empate, mesmo em inferioridade numérica desde os 53.

O Ajax segue no terceiro lugar do campeonato dos Países Baixos, com 33 pontos, ao passo que o Telstar é 15.º, com 15.

RELACIONADOS
VÍDEO: Milan resgata empate em Florença e pode ver Inter distanciar-se
VÍDEO: Arsenal goleia com quatro golos de canto e avança na Taça de Inglaterra
VÍDEO: Cláudio Braga marca, sai antes do intervalo e Hearts vence com dez